Familienministerin a.D. Renate Schmidt Selbst ist die Frau

Moderation: Britta Bürger

Die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt. (imago / Michael Wigglesworth)

Renate Schmidt war ihrer Zeit immer voraus: In den 1960er-Jahren ernährte sie ihre Familie als Programmiererin, in den 1970ern wurde sie hauptberufliche Betriebsrätin, in den 1980er-Jahren ging sie in die Politik.

In der Politik verkörperte verkörperte Schmidt einen neuen Frauentyp: nüchtern, pragmatisch, durchsetzungsfähig.

Ihr politisches Engagement verband die SPD-Politikerin mit Erfahrungen, die sie selbst in ihrem Leben gemacht hatte. Zum Beispiel in der Familienpolitik: Frauen dürfen sich weder beim Lebensunterhalt noch in Rentenfragen auf ihre Männer verlassen. Das war immer einer der Glaubenssätze von Renate Schmidt. Auch heute, acht Jahre nach ihrem Rückzug aus der Politik, wirbt sie noch dafür, dass Frauen selbst Verantwortung für ihr finanzielles Auskommen übernehmen.

Mit 73 Jahren, vier hauptamtlichen Tätigkeiten und ungezählten Ehrenämtern bleibt Renate Schmidt nur wenig Zeit für Muße. Am 24. Oktober ab 9:05 Uhr wird sie dennoch zu Gast sein "Im Gespräch" im Deutschlandfunk Kultur. Britta Bürger möchte von ihr wissen, warum sie nicht aufhören will zu arbeiten, was sie an Lanzarote liebt und wo ihr innerer Kompass verortet ist.

