Erweitere DNA-Analyse "Nur in Einzelfällen vertretbar"

Veronika Lipphardt im Gespräch mit Ute Welty

In den Niederlanden und in Großbritannien sei die erweiterte DNA-Probe bereits möglich - aber nur unter "extrem strengen Vorkehrungen", sagt Veronika Lipphardt. In Deutschland sei das so nicht vorgesehen. (imago / Science Photo Library)

Haut- und Haarfarbe, Alter und Herkunft: All das lässt sich mit erweiterter DNA-Analyse feststellen. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen die Methode deshalb künftig bei der Aufklärung von Verbrechen zulassen. Die Wissenschaftsforscherin Veronika Lipphardt warnt vor Diskriminierungen.

Die Befürworter der erweiterten DNA-Analyse sprechen von hohen Wahrscheinlichkeiten: So lasse sich zu 98 Prozent eine Unterscheidung von dunkler und heller Hautfarbe vorhersagen. Das sei allerdings keine Zahl, die die Ermittler bräuchten, sagt Veronika Lipphardt.

Als Beispiel führt die Wissenschaftlerin eine fiktive Dorfgemeinschaft aus 1000 hellhäutigen und zehn dunkelhäutigen Einwohnern an. Nach einem Mord würde ein Forensiker per DNA-Analyse feststellen, dass der Täter zu 98 Prozent dunkelhäutig sei. Es müsse allerdings auch die Fehlerrate von zwei Prozent berücksichtigt werden, erklärt Lipphardt:

Entspricht das den Prinzipien des Rechtsstaats?

"Von 1000 Hellhäutigen werden 20 dunkelhäutig getestet - einfach, weil der Test eine Fehlerrate von zwei Prozent hat. Nun haben Sie 20 Hellhäutige, die dunkelhäutig getestet werden und zehn Dunkelhäutige, die dunkel getestet werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis richtig ist und auf die richtige Gruppe hinweist, beträgt gerade mal 30 Prozent."

Da frage man sich, ob das den Prinzipien eines Rechtsstaates entspreche und ob es fair sei, eine kleine Minderheit in den Fokus zu nehmen, "obwohl die Wahrscheinlichkeit genau dem entgegengesetzt ist, mit dem die Politiker gearbeitet haben". Aufhalten lasse sich die Methode wohl dennoch nicht, meint Lipphardt. In ganz speziellen Fällen sei sie auch sinnvoll: "Aber das darf nicht einfach so freischussmäßig bei jedem Mord und bei jedem Vergehen (...) von vornherein passieren. Das halte ich für nicht sinnvoll und auch wegen der Diskriminierungsgefahr für nicht vertretbar."