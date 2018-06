Einziges Thom-Yorke-Konzert in Deutschland Wenig Radiohead, viel Elektronisches

Christoph Möller im Gespräch mit Britta Bürger

Die britische band Radiohead mit Frontmann Thom Yorke bei einem ihrer Auftritte in Mexico City (dpa / picture alliance / Chino Lemus/ Ocesa/ Handout)

Das Konzert von Thom Yorke am Freitag Abend in Berlin war fast sofort ausverkauft. Christoph Möller war da - und umgehauen hat es ihn nicht.

Radiohead gehört zu den einflussreichsten Bands der Popgeschichte. Ihre experimentellen Rock-Alben haben sich über 30 Million Mal verkauft. Sänger und Texter der Band ist Thom Yorke und der gab sich die Ehre für ein einziges Deutschlandkonzert, am Freitag in Berlin. Unser Kritiker Christoph Möller war dabei und er sieht kritisch, was dort erlebte.

Thom Yorke allein auf der Bühne heißt, dass es da einen sehr elektronischen Yorke zu hören gab. "Fast alle Beats kamen aus dem Computer", erzählt Möller. Yorkes Stimme verschwände manchmal geradezu dahinter. "Es wirkt dann so als wollten sie zeigen, was sie können mit ihren Computern", kritisiert er. Gleichzeitig fällt es ihm sehr schwer, Yorke losgelöst von dieser Band zu betrachten, wie er zugibt.

