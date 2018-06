Das neue Werk "My Melodies" von Helmut Lachenmann ist mit großem Erfolg in München uraufgeführt worden. Seine Komposition für acht Hörner und Orchester begeisterte das Publikum, berichtet unser Musikredakteur Rainer Pöllmann. Mehr

Am Samstag startet die Berlin Biennale. Sie findet alle zwei Jahre statt, das Motto dieses Mal: "We don't need another hero". Doch in der Ausstellung selbst spielen Helden oder Antihelden keine große Rolle, sagt Kunstkritikerin Claudia Wheeler.Mehr