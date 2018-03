Der Tag mit Ulrich Khuon Der Bundestag als Bühne

Moderation: Mirjam Kid

Ulrich Khuon, Intendant am Deutschen Theater (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Im Rahmen der Generaldebatte des Bundestages hat am heutigen Freitag Innenminister Horst Seehofer (CSU) seinen ersten Auftritt vor den Abgeordneten. Wie schlägt sich der neue Superminister der Großen Koalition auf der Bundestagsbühne? Das fragen wir Ulrich Khuon, den Intendanten des Deutschen Theaters. Mit ihm sprechen wir außerdem über die gesellschaftliche Rolle des Theaters.

Mit den Augen des Theatermannes blicken wir auf die Generaldebatte im Bundestag: Wie präsentieren sich die Abgeordneten auf der Parlamentsbühne? Wie ist ihre Performance? Das fragen wir unseren Studiogast Ulrich Khuon, den Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf den Auftritt des neuen Innen- und Heimatministers Horst Seehofer (CSU), der am heutigen Freitagvormittag im Bundestag das Programm seines Ministeriums für die laufende Legislaturperiode präsentiert hat.

Außerdem in der Sendung: Wie viel Kritik darf sein? Das Theater sucht seine gesellschaftliche Rolle. Und: Unsere neue Kolumne "Sarah Wieners Speisekammer", heute mit der Frage: Wie überstehen Bienen den Winter?

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Er hat Jura, Theologie und Germanistik studiert, bei der Badischen Zeitung war er in den 70er-Jahren Theater- und Literaturkritiker. Anfang der 80er-Jahre wechselte er an das Stadttheater Konstanz, wo er erst mehrere Jahre als Chefdramaturg arbeitete, bevor er Intendant wurde. Im Anschluss ging er ans Schauspielhaus Hannover und übernahm 2000/2001 die Nachfolge von Intendant Jürgen Flimm am Hamburger Thalia Theater. Seit 2009 ist er in Berlin und seit 2017 auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.