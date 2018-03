Der Tag mit Marc Brost Geht Macron vor den Streiks in die Knie?

Moderation: Miriam Kid

Marc Brost (Foto: Anatol Kotte)

Merkels Regierungserklärung, die Vierte. Wie ist der Start der alten, neuen Kanzlerin zu bewerten? Und wie schlägt sich der neue Finanzminister Olaf Scholz? Außerdem sprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem Journalisten Marc Brost, über den EU-/Euro-Gipfel, Streiks in Frankreich und Facebook.

Mit dem "Zeit"-Redakteur Marc Brost reden wir über folgende Themen:

Merkels Antrittsrede: Die Regierungserklärung von Angela Merkel als neue Bundeskanzlerin ist längst Routine - und wird beim vierten Mal wohl kaum noch Überraschungen zutage gefördert habe. Oder doch?

Die Finanzen: Finanzminister Olaf Scholz sorgte mit der Berufung seines Staatssekretär, einem GoldmanSachs-Banker, gleich für Unmut. Und was ist von seinen Haushaltsplänen zu halten?

Der EU-/Euro-Gipfel in Brüssel: Brexit und Handelsstreit stehen heute und am 23. März auf der Tagesordnung.

Nagelprobe für Emmanuel Macron: In Frankreich wird gegen die Reformpläne des Präsidenten gestreikt.

Exit Facebook: Wie man das soziale Netzwerk verlässt.

Marc Brost, geboren 1971 in Mannheim, ist Ressortleiter im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung "Die Zeit". Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim und absolvierte nach seinem Abschluss als Diplom-Ökonom ein Volontariat an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf. Seit 1999 arbeitet er für "Die Zeit", seit 2010 leitet er das Hauptstadtbüro, derzeit gemeinsam mit Tina Hildebrandt. Er wurde für seine journalistische Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2006 mit dem Theodor-Wolff-Preis.