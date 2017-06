Der Tag mit Daniel Bax Wenn eine Maschine über Leben und Tod entscheidet

Moderation: Anke Schaefer

Autonomes Auto - wie entscheidet der Computer in heiklen Situationen? (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Auch selbstfahrende Autos werden künftig auf unseren Straßen unterwegs sein. Doch nach welchen Kriterien entscheiden die Computer in brenzligen Situationen? Außerdem: Weltflüchtlingstag, Büchner-Preis und Anschläge auf die Bahn.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Als Autofahrer müssen sie einem Hindernis auf der Fahrbahn ausweichen. Am linken Straßenrand steht ein Rentner, am rechten ein Kind. - Für Menschen ist das ein unlösbares Dilemma, wenn sie nur die Wahl haben, welchen Schaden sie anrichten. Doch wie soll in einer solchen Situation ein Computer entscheiden, der ein selbstfahrendes Auto steuert? Und wer trägt die Verantwortung für die "Handlungen" autonomer Maschinen? Antworten auf diese und andere Fragen will heute eine Experten-Kommission geben, die im Auftrag von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eingesetzt wurde. Vorabberichten zufolge warnt die Kommission vor einer Totalüberwachung des Menschen durch selbstfahrende Autos. "Eine vollständige Vernetzung und zentrale Steuerung sämtlicher Fahrzeuge im Kontext einer digitalen Verkehrsinfrastruktur ist ethisch bedenklich", zitiert das Handelsblatt aus dem Bericht.

65,5 Millionen Menschen 2016 auf der Flucht

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes waren im vergangenen Jahr 65,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Hauptursache für die Vertreibung aus der Heimat sind Konflikte, Gewalt, Naturkatastrophen und Klimawandel. Die UN-Vollversammlung hat den 20. Juni zum internationalen Gedenktag erklärt. Wie sieht die Situation in deutschen Flüchtlingsheimen aus? Auch darüber sprechen wir mit Daniel Bax.

Anschläge auf die Bahn

Knapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg sind in der Nacht zum Montag 13 Anschläge auf Bahnanlagen verübt worden. Konkrete Hinweis auf die Täter gibt es nach Angaben der Ermittlungsbehörden noch nicht. Ein mögliches Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene werde noch geprüft. Droht uns eine Welle der Gewalt vor dem G20-Gipfel?

Georg-Büchner-Preis für Jan Wagner

Der Schriftsteller Jan Wagner wird mit dem diesjährigen Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Die Jury würdigte die "spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz" seiner Gedichte. In "Studio 9" sprechen wir mit dem Schriftsteller über sein literarisches Werk.

Der Journalist Daniel Bax (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Daniel Bax, Jahrgang 1970, hat Publizistik und Islamwissenschaften studiert. Der Journalist arbeitet bei der taz und schreibt über die Themen Migration, Integration und Islam. 2015 erschien sein Buch "Angst ums Abendland".