Der Tag mit Bertolt Meyer Fünf Finger, fünf Motoren

Moderation: Korbinian Frenzel

Bertolt Meyer mit seiner bionischen Hand (picture alliance / dpa / Philipp Brandstädter)

Thementag Enthinderung: Unser heutiger Gast Bertolt Meyer hat eine Handprothese und daran jeder Finger einen Motor. Wir sprechen über Behinderung und technischen Fortschritt, blicken in die Milieus von Grünen und FDP und analysieren die sächsischen und katalonischen Verhältnisse.

Unser heutiger Gast Bertolt Meyer, Professor für Psychologie in Leipzig, trägt eine Handprothese - fünf mechanische Finger helfen ihm, den Alltag zu bewältigen. Technisch ist die Prothese ein kleines Meisterwerk, jeder Finger wird von einem eigenen Motor angetrieben. Wie lebt es sich damit? Wie weit kann der technische Fortschritt Behinderten helfen? Kann er eine Behinderung völlig aufheben? Oder geraten Behinderte auch unter Druck, sich durch Technik selbst optimieren zu müssen?

Die bionische Hand von Bertolt Meyer (dpa/Philipp Brandstädter)

Desweiteren in der Sendung: Grüne und Liberale könnten demnächst in einer Regierung sitzen. Die beiden Parteien sind politisch weit voneinander entfernt, die jeweiligen Milieus hingegen nicht. In Sachsen wurde die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft, gestern trat Ministerpräsident Tillich (CDU) überraschend zurück. Was tun gegen das Gefühl breiter Bevölkerungsschichten, abgehängt worden zu sein? Und: Der Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens. Unser Bericherstatter Burkhard Birke bringt uns auf den neuesten Stand.

Bertolt Meyer hat Psychologie an der Universität Hamburg und der Humboldt-Uni in Berlin studiert. Sein weiterer beruflicher Weg führt ihn über die Universität Zürich nach Chemnitz. An der dortigen TU ist er seit 2014 Professur für Organisations- und Wirtschaftspsychologie. In Medien wird er als "der Forscher mit der surrenden Hand" beschrieben.