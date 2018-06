Bill Clinton: "The President is Missing" Ein Appell im Thriller-Format

Von Ulrich Noller

Spannung nach Schema F - Clintons Debüt ist wenig überraschend. (Droemer / imago/APress)

Der Präsident kämpft gegen eine Bedrohung apokalyptischen Ausmaßes - und er wächst in der Krise über sich hinaus: Bill Clintons Politithriller-Debüt ist patriotisch, staatstragend – und als Gegenpol zu Trump inszeniert.

Ein neuer Stern am Firmament der Spannungsliteratur: Bill Clinton. Ja, der Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident von 1993 bis 2001. "The President Is Missing", sein Politthriller-Debüt, gemeinsam verfasst mit dem Krimi-Fabrikanten James Patterson, Gesamtauflage um die 400 Millionen, erzählt – natürlich, klar, von einem Präsidenten:

Über seine Tochter, die in Paris studiert, erfährt Jonathan Duncan, Irakkrieg-Veteran, trauernder Witwer, aufrechter Demokrat von einer apokalyptischen Bedrohung, die die USA bedrohen; ein Cyberangriff von ungeahnter Perfidität. Wenige Stunden bleiben ihm, das Land zu retten. Zugleich steht Duncan politisch massiv unter Beschuss, ein Amtsenthebungsverfahren droht. Wegen seiner vermeintlich laschen Haltung in Sachen Terrorismus. Dumm, dass er genau in dieser Krisenzeit untertauchen muss, der Präsident verschwindet von der Bildfläche; die Medien zerfetzen ihn in der Luft, die Opposition sowieso, und die eigene Partei lässt sich auch nicht lumpen. Aber das ist nun mal die einzige Möglichkeit, die Terroristen zu stoppen, zusammen mit zwei reuigen Hackern aus Osteuropa; die auch noch, klar, von einer gnadenlosen Killerin gejagt werden; sie soll vermeiden, dass die Katastrophe verhindert wird, indem sie die einzigen Personen tötet, die das bewerkstelligen könnten. Mit dem Präsidenten, natürlich. Eine aussichtslose Situation, die Opfer verlangt – und einen Mann, der über sich hinauswächst, um sein Land zu retten: Duncan, der Präsident, ein Held wie er im Buche steht, im wahrsten Sinn des Wortes.

Spannung nach Schema F

So weit – so konventionell ist "The President ist Missing" geplottet: US-patriotische Spannungsliteratur nach Schema F, die trotzdem zu unterhalten versteht, dann zumindest, wenn man nicht allzu viel Originalität erwartet, wenn man bereit ist, sich auf das Erwartbare einzulassen; dessen typische Muster facettenreich und geschickt durchkonjugiert werden, immerhin. Ein wenig Politsoap im Stil von "House of Cards" samt präsidialem Ich-Erzähler, ein wenig Katastrophenszenario für die apokalyptische Angstlust, ein wenig mehr Spionage- und Politthriller mit allem Pipapo auf der wendungsreichen Strecke – der Genre-Mix, mit dem Bill Clinton und James Patterson ihre Geschichte erzählen.

Und Donald Trump? Das ist natürlich die Frage der Fragen, wenn in diesen Zeiten ein Ex-Präsident mit dem Mainstream-Krimiproduzenten schlechthin ein Joint Venture eingeht, um einen politthrillernden Präsidenten-Roman zu schreiben. Trump spielt überraschenderweise keine Rolle in dieser Geschichte – und doch ist er allzeit präsent, als Duncans unsichtbarer Antipode: Zwar werden viele aktuelle außenpolitische Problemfelder angeführt, die Eskapaden des aktuellen Präsidenten sind allerdings kein Thema, eine fast zwangsläufige Entscheidung, denn wie sollte man die politische Realität dieser Zeit überhaupt noch irgendwie zuspitzen können?

Und wo bleibt Trump?

Das Autorenteam setzt stattdessen auf ein Gegenmodell zu Trump, das in jeder Sekunde der erzählten Zeit den präsidialen Gestus verkörpert, den viele beim regierenden Präsidenten vermissen: mit Stil, Verantwortung, Verbindlichkeit – Ehrlichkeit.

Kein Enthüllungs- oder Schlüssellochroman also, sondern eine Art moralischer Appell, dem Wahnsinn der aktuellen Politikgestaltung zu beenden und wieder zum Anstand zurückzukehren. Als Krimi verpackt. Da merkt man dem Roman deutlich den Einfluss Clintons an, bis hin zu einer präsidialen Rede an die Nation ganz am Schluss.

Ein "anständiger" und staatstragender Politthriller also, der in dem Dilemma steckt, dass er seine subversiven Mittel nicht ausschöpfen kann. Das Trump-Dilemma, an dem sich die Herren Clinton und Patterson wie andere auch bis auf weiteres die Zähne ausbeißen. Insofern ist dieser Roman letztlich jedenfalls – fast rührend nostalgisch.

Bill Clinton/James Patterson: "The President Is Missing"

Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer

Verlag Droemer 2018

480 Seiten, 22,99 Euro