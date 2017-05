"Baywatch" im Kino Warum David Hasselhoff in Zeitlupe läuft

Der Körper ist Programm: David Hasselhoff in "Baywatch" am Strand von Malibu (imago / Granata Images)

Die Serie "Baywatch" ist in den 90ern nicht wegen ausgeklügelter Geschichten bekannt geworden. Die Körper der Serie sind Programm: David Hasselhoff und Pamela Anderson am Strand, am liebsten in Zeitlupe. Dieser Effekt hat Baywatch zum Kult gemacht hat - was sollte er? Wo kommt er her?

Über diese Fragen sprechen wir heute mit dem Filmjournalisten Andreas Kötzing - anlässlich des Kinostarts eines neuen Films, in dem die Schauspieler Dwayne Johnson und Zac Efron den "Baywatch"-Kult wieder aufleben lassen wollen.

Vorab eine kleine Gedächtnisstütze:

Hören Sie das Gespräch heute, am 30. Mai, ab 14 Uhr in Kompressor.