Aus für Millowitsch-Theater Köln Hat das Volkstheater noch Zukunft?

Heidi Mahler im Gespräch mit Susanne Burkhardt

Das Kölner Millowitsch-Theater schließt (Oliver Berg/dpa)

Geldsorgen, alterndes Publikum, Perspektivlosigkeit: Das Kölner Millowitsch-Theater schließt für immer seine Pforten. Steht das Volkstheater insgesamt vor dem Aus? Nein, meint die Schauspielerin Heidi Mahler. "Das funktioniert nach wie vor."

"Wer weiß wofür et jot es" – mit diesem Stück verabschieden sich Peter Millowitsch und sein Ensemble morgen von ihrem Publikum. Der Theaterleiter und Sohn des berühmten Kölner Volksschauspielers Willy Millowitsch sieht keine Zukunft mehr für das Haus, nachdem der WDR vor zwei Jahren aus der finanziellen Unterstützung und Übertragung der Aufführungen ausgestiegen ist. Es fehlt an Geld und jungem Publikum, nicht nur in Köln. Steht also das Volkstheater insgesamt vor dem Aus?

"Das funktioniert nach wie vor, das ist meine feste Überzeugung", sagt die Hamburger Volksschauspielerin Heidi Mahler, Tochter von Heidi Kabel. Sie sieht den Grund für das Ende des Millowitsch-Theaters eher in wirtschaftlichen Zwängen: Anders als etwa das Ohnsorg-Theater, das wegen der Pflege des Plattdeutschen "sehr gute Subventionen" bekomme, habe Peter Millowitsch alles selbst erwirtschaften müssen. "Und die Mieten, die ihm da aufgedrückt wurden, die sind ja so ins Immense gestiegen. Das konnte er gar nicht mehr schaffen. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt da."

Die Volksschauspieler Heidi Mahler und Peter Millowitsch treten gemeisam in der Komödie "Tratsch im Treppenhaus" auf. (picture alliance / Horst Ossinger/dpa)

Dass der WDR die Unterstützung für das Millowitschtheater beendet hat, bedauert Mahler: "Die stellen ja vieles ein, was nicht genug Publikum hat, was gar nicht eingestellt werden sollte, weil es vielleicht Minderheiten bedient."

Theater für die Älteren - na und?

Das häufig vorgetragene Argument, es fehle dem Volkstheater an jungem Publikum, hält die Tochter von Volkstheaterlegende Heidi Kabel für unzutreffend: "Es gibt auch junge Leute", betont sie. "Wir sind ja mit 'Tratsch im Treppenhaus' jetzt auf Tournee, und wir haben bestimmt die Hälfte, ich sag jetzt mal in Tütteln, 'junge' Leute." Und selbst wenn es nur ein älteres Publikum wäre: "Es gibt so viele alte Leute, und die freuen sich so, wenn wir für sie Theater spielen. Warum soll man das nicht tun?"

(uko)

