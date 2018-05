Am Pfingstsonntag 2018 starb Dieter Schnebel im Alter von 88 Jahren. Zwischen November und Februar zuvor war er für eine Gesprächsreihe zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Diese "Begegnungen mit Dieter Schnebel" sind nun zu seinem Vermächtnis geworden. Mehr

Ein tschechisch-russisches Programm spielt das DSO Berlin in der Berliner Philharmonie. Schostakowitschs Cellokonzerte haben es in sich – die Solistin Alisa Weilerstein traut sich an sein dunkel-düsteres zweites Werk.Mehr