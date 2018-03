"A Day in the Life of Marlon Bundo" Wie man mit Hasen Politik macht

Stefan Mesch im Gespräch mit Timo Grampes

Der Comedian John Oliver ist mit seinem Buch "Marlon Bundo" zu Gast bei der TV-Show von Ellen DeGeneres. (Screenshot Youtube)

Das Kinderbuch "A Day in the Life of Marlon Bundo" über einen schwulen Hasen steht derzeit in den USA auf Platz eins der Amazon-Bestsellerliste. Der Comedian John Oliver hat es als Antwort auf das fast gleichnamige Buch der Tochter des US-Vizepräsidenten produzieren lassen.

Zwei Kinderbücher über Hasen machen derzeit in den USA von sich reden. Das eine erzählt die Geschichte eines Hasen namens Marlon Bundo, der US-Vizepräsident ist. Es stammt aus der Feder von Charlotte Pence, Tochter des amtierenden Vizepräsidenten Mike Pence. Das andere Buch hat ebenfalls einen Hasen namens Marlon Bundo als Helden, nur ist der schwul und eine Idee von US-Comedian John Oliver.

Charlotte Pence (24) kaufte sich das Tier ursprünglich für ein Filmprojekt. Ihr Marlon Bundo ist inzwischen eine Instagram-Berühmtheit mit über 20.000 Followern.

Später wurde daraus das Kinderbuch "Marlon Bundo: A Day in the Life of the Vice President", das das Leben des US-Vizepräsidenten aus Sicht eines Hasen beschreibt.

Deutschlandfunk Kultur-Rezensent Stefan Mesch überzeugt das Buch nicht:"Es gibt Schüttelreime, keine Aussage, kein Charakter." Man wisse nicht, was die Existenzberechtigung dieses Buchs sei. Karen Pence, Grundschullehrerin und Mutter von Charlotte, hat dazu die Illustrationen geliefert, die er "Arztgattinnenkunst" nennt: "Da ist ein Hase ohne Mimik, der ziemlich trostlos herumsteht."

Der schwule Hase gegen die Stinkwanze

Der Comedian John Oliver, der eine wöchentliche Late-Night-Polit-Show auf dem amerikanischen TV-Sender HBO präsentiert, ließ als Antwort ein eigenes Buch über Marlon Bundo produzieren - im selben Look und für dieselbe Zielgruppe unter dem Titel "A Day in the Life of Marlon Bundo" (Text: Jill Twiss, Zeichnungen: E.G. Keller) produzieren.

"Nur da ist der Hase schwul und möchte eine Homo-Ehe feiern. Das geht nur nicht, weil eine Stinkwanze, die aussieht wie Mike Pence, das verbietet", erklärt Stefan Mesch. Dieses Buch sei richtig gut:

"Ein sehr schönes altersgerechtes Buch über Liebe, Demokratie, Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein für drei- bis fünfjährige Kinder."

