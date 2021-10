Zwei Sprachen, eine Story Voice Versa – Folge 13: Gutwillige Lügen Feature, 56 min Div. Autorinnen Nora ist zurück und mit ihr die Erlebnisse einer jungen Syrerin in Berlin. Und die Auseinandersetzung zweier Frauen mit den Geheimnissen, die es so oft in ihren iranischen Familien gibt. Host Dominik Djialeu präsentiert neue Geschichten auf Arabisch, Farsi und Deutsch.

Geschichten der heutigen Folge:

In ihrer Geschichte "Torshi" erzählen Rana Rezaei und Sara Zarreh Hoshyari Khah von iranischen Familiengeheimnissen. Von der Überforderung und der Wut, die ein junger Mann erfährt, als er herausfindet, dass ihm der Tod seiner Großmutter verheimlicht wurde. ‚Gutwillige Lügen‘ werden diese kulturellen Konzepte, die mit Geheimnissen in Verbindung stehen genannt. Wird der Vertrauensverlust des Sohnes am Ende zu einem Umdenken in der Familie führen?

Nora ist zurück! Wir haben sie schon bei der Fahrscheinkontrolle und beim Online-Dating begleitet. Was die junge Syrerin in Berlin erlebt, steht exemplarisch für die Erfahrungen, die die Autorinnen in ihrer Community gesammelt haben. Nora taucht immer tiefer ein in den Berliner Alltag, mit Clubnächten und verkaterten Telefonaten mit ihrer Mutter in Syrien, die immer wieder fragt: kommst du nach dem Krieg zurück? Nora vermisst ihre Familie, und fühlt sich gerade an Feiertagen wie dem Ramadan einsam und unglücklich. Ist Sicherheit wirklich wichtiger als Freude?

Ursendung

Voice Versa – Folge 13: Gutwillige Lügen

Heute mit den Autorinnen: Rana Rezaei, Sara Zarreh Hoshyari Khah, Hiba Obaid und Lorin Celebi

Regie: die Autorinnen

Gastgeber: Dominik Djialeu

Ton und Technik: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/Goethe-Institut 2021

Länge: 56‘26

Weitere Autorinnen der Sendung: Jurate Braginaite, Laura Anh Thu Dang, Tania Palamkote, Hiba Obaid und Lorin Celebi und Rana Rezaei und Sara Zarreh Hoshyari Khah

