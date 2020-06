Wurfsendungs-Serie Mond 14.32 Wurfsendung, 1 min Esther Dischereit "Wer vom Mond kommt, bleibt staatenlos, oder es ist eher umgekehrt: Wer staatenlos ist, kommt auf den Mond?"

Der inspirierende nächtliche Blick in den Himmel! (EyeEm / Leandres Leandres)

Anhand eines Mondzyklus befragt Esther Dischereit das Verhältnis von Mensch und Mond - kulturell, politisch, sprachlich. Die Mondlandung als Ereignis im Kalten Krieg, die politischen Ereignisse von 1969, Schwere- und Schlaflosigkeit, Ingenieurskunst, Kolonisierung fremder Welten finden hier Einzug und treffen aufeinander.

Das geschieht mit Dada, Lyrik, Collage und Szene. Quer durch Sprache und Sound sprechen die mondwachen Schauspieler*innen. Auch musikalisch geht es einmal zum Mond und zurück, mit Jo Ambros' großartigen Interpretationen vom Schlaflied bis "Walking on the Moon" von "The Police".

"Mond 14.32" von Esther Dischereit

In Kooperation mit Ralph Mollerick

Regie: Alexander Schuhmacher

Mit: Yohanna Schwertfeger und Thomas Arnold

Musik: Jo Ambros

Ton: Jean Szymczak, Studio P4

Produktion: Deutschlandfunk Kultur, 2020

1. Mond 107 Grad Celsius, Tags

2. Neumond

3. Zunehmender Mond Viertel

4. Halbmond

5. Zunehmender Mond Dreiviertel

6. Vollmond

7. Abnehmender Mond Dreiviertel

8. Abnehmender Mond Halb

9. Abnehmender Mond Viertel

10. Mond - 153 Grad Celcius Nachts