Träume vom Reichwerden Fischerhaus Küche

Von Susanne Amatosero

Eric Zipperling, Mourtala Mohamed Amadou und Issiaka Moussa (v.lks.) (Deutschlandradio / Anke Beims)

Am Ende von Susanne Amotseros Hörspiel "The Girl from Ipanema in Dub" stand ein Klang: Das weit in die Hamburger Hafenlandschaft schallende Geräusch eines Besteckkastens, der in der Fischerhaus Küche herunterfiel. Fünfzehn Jahre später erzählt Susanne Amatosero in drei kurzen Szenen, wie es zu diesem Klang kam. Ein Lamento der Küchenhelfer.

Produktionsfotos



Fischerhaus Küche

Susanne Amatosero besichtigt Restaurantküchen in Hamburg

Von Susanne Amatosero

Mit: Eric Alex Zipperling, Amadou Mourtala Mohamed, Issiaka Moussa

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 11'48