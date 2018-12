Reihe: Untraining the Ear What has all this got to do with coconuts and rice? Klangkunst, 54 min Von Esther Schelander unter Mitwirkung von Jan Rohlf

Ab den 1950er Jahren dokumentiert und erforscht José Maceda traditionelle, philippinische Musikkulturen (UP Center for Ethnomusicology )

"Für hunderte oder tausende Mitwirkende", das vermerkte der philippinische Komponist José Maceda über der grafischen Partitur zu seiner Komposition "Udlot Udlot": Bei der Uraufführung in Manila im Jahr 1975 kamen trotz andauerndem Kriegsrecht achthundert Menschen auf einem Parkplatz zusammen, viele von ihnen musikalische Laien. Mit traditionellen philippinischen Bambusinstrumenten erzeugten sie avantgardistische Klangwolken.

"Das Ergebnis ist ein Theaterstück, ein musikalischer und dramatischer Ausdruck, der auf die Geschichte der asiatischen Kunst und Kultur zurückgreift." (José Maceda)

José Maceda wurde in Paris und New York zum Konzertpianist ausgebildet (UP Center for Ethnomusicology )

Untraining the Ear

What has all this got to do with coconuts and rice?

Ein Portrait des philippinischen Komponisten José Maceda

Von Esther Schelander und Jan Rohlf



Performer*innen:

Esther Schelander, geboren 1983 in Tübingen, ist Radiomacherin und Autorin. Radiobeiträge und -sendungen über die ersten elektronischen Klänge, experimentelle Musikprojekte zwischen Kunst und Clubkultur, globale Entwicklungen in der Klangkunst.

Jan Rohlf, geboren 1975 in Tübingen, lebt in Berlin. Er ist Musikkurator und Teil des künstlerischen Leitungsteams des CTM Festivals Berlin.