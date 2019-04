Preisgekröntes Hörstück über große Geister des Jazz Vive les fantômes Klangkunst, 55 min Von Martin Brandlmayr

Was in der Musik die Schleife ist, zum Beispiel der Loop oder die Fuge, ist in der Theorie von Jacques Derrida das Gespenst. Flüchtige Figurationen gespeist aus Erinnerung und Wiederholung. In seinem Radiodebüt trifft der Jazzmusiker Martin Brandlmayr mit den erweiterten Klangmöglichkeiten seines Schlagzeugspiels auf die Gespenster, die sein Schaffen geprägt haben: Miles Davis, Jacques Derrida, Billie Holiday und Thelonious Monk.

Vive les fantômes

Komposition und Realisation: Martin Brandlmayr

Im Originalton: Miles Davis, Jacques Derrida, Billie Holiday, Thelonious Monk

Produktion: SWR 2018

Länge: 54'40

Die Komposition gewann 2018 den Karl-Sczuka-Preis

Martin Brandlmayr, geboren 1971 in Bad Ischl in Österreich, studierte Schlaginstrumente an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Mit der Band "Radian" tourte er weltweit und veröffentlichte sieben Alben. Darüber hinaus ist er Mitglied der Gruppen Polwechsel und Trapist. Intensive Auseinandersetzung mit dem Schlagzeug als Groove-Instrument und als erweiterter Klangkörper.