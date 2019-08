Kriminalhörspiel: Eine Landkneipe und ihre Geheimnisse Maigret und die Groschenschenke Nach dem Roman von Georges Simenon

In einem Lokal wird vor den Augen von Maigret ein Mann erschossen. (picture alliance / akg-images)

Als Kommissar Maigret den zum Tode verurteilten Bandenchef Lenoir wenige Stunden vor der Hinrichtung in seiner Zelle besucht, erfährt er von einem acht Jahre zurückliegenden Verbrechen. Der Täter von damals ist noch immer auf freiem Fuß und soll Stammgast in der "Groschenschenke" sein. In dem Ausflugslokal trifft Maigret auf eine Clique von Pariser Geschäftsleuten, die dort regelmäßig am Wochenende zusammenkommen. Die Gäste machen Maigret die Ermittlungen nicht gerade leicht. Und dann wird vor den Augen des Kommissars ein Mann erschossen.

Maigret und die Groschenschenke

Nach dem Roman von Georges Simenon

Übersetzung: Bernhard Jolles und Heide Bideau

Bearbeitung: Gert Westphal

Regie: Heinz-Günter Stamm

Mit: Paul Dahlke, Traute Rose, Reinhard Glemnitz, Rolf Boysen, Heini Göbel, Wolfgang Reichmann, Horst Frank, Ingrid van Bergen, Thomas Braut, Hans Clarin, Dorothea Gmelin, Michael Block, Klaus W. Krause, Fritz Straßner, Rudolf Rhomberg, Lisa Hellwig, Alexander Malachovsky, Ursula Kube, Hermann Goebel, Hans Eichleiter, Elmar Wepper, Robert Klupp, Josef Manoth

Komposition: Herbert Jarczyk

Produktion: BR 1961

Länge: 51'40