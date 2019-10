Krimi: Ein Nato-Luftangriff mit Folgen Elf Wochen und ein Tag Kriminalhörspiel, 57 min Von Thomas Fritz

Früher Einsätze mit dem Tornado, heute Rundflüge mit der Cessna: Der pensionierte Major Holger Sauerland erhält Besuch. (Bundeswehr: Oliver Pieper/dpa)

Holger Sauerland war in den 1990er-Jahren Major der Luftwaffe im Aufklärungsgeschwader 51 und flog einen ECR-Tornado. Jetzt bietet der Pilot und Fluglehrer Rundflüge mit einer Cessna an. An einem Sonntag bucht Milla Pavlovic einen solchen Flug. Es sei ein Geburtstagsgeschenk von Freunden, behauptet sie und legt bei der Anmeldung ihren serbischen Pass vor. Nach der Landung entführt sie Sauerland. Mit der Geisel und ihren zwei Helfern fährt sie nach Varvarin, einer Kleinstadt südöstlich von Belgrad. Die Polizei, von Sauerlands Frau informiert, schaltet das Bundeskriminalamt ein.

Elf Wochen und ein Tag

Von Thomas Fritz

Regie: Beatrix Ackers

Mit: Valery Tscheplanowa, Max Hopp, Claudia Eisinger, Peter Kurth, Jörg Hartmann, Hansjürgen Hürrig, Matthias Matschke, Ilja Pletner, Vlad Chiriac, Felix Goeser, Mark Waschke, Ronald Kukulies, Fritz Hammer, Christian Gaul, Fanny Kempter, Shelly Kupferberg, Claus Bredel, Christian Rabhansl, Claus Rehfeld, Gerald Michel

Komponist: Michael Rodach

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

Länge: 56'30

Eine Wiederholung vom 19.03.2012

Thomas Fritz, 1955 in Halle geboren, studierte Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin, arbeitete als Lektor im Verlag Philip Reclam jun. und als Dramaturg am Deutschen Theater. Von 1991 bis 2019 war er Hörspieldramaturg beim Mitteldeutschen Rundfunk. Er schreibt Romane und Hörspiele. 2010 erschien sein erster Roman "Blick und Beute", 2012 "Selbstporträt mit Schusswaffe" und 2018 "Kinder des Labyrinths". Deutschlandradio produzierte seine Hörspielkrimis "Hausbesuch" (2017) und "Die Gottesanbeterin" (2018).