Komposition über die Verbindung von Geruch und Gehör Ovalaroma

(Das Logo)

Musik und Parfum haben viele Gemeinsamkeiten: Beide werden aufwendig konstruiert, aber sinnlich erfahren. Sie sind suggestiv, hoch emotional und vor allem extrem subjektiv. Ihr Zauber verflüchtigt sich rasch im Raum, aber sie beschäftigen und begleiten uns, manchmal für viele Jahre.

"Ovalaroma" ist die Fusion von Parfum und Musik zur Form eines Hörspiels. Es extrahiert puren akustischen Duft aus dem Dreigestirn von Musik, Text und synästhetischer Chemie und entwirft ein vielschichtiges, olfaktorisches Erlebnis aus Kopf-, Herz- und Basisnote.

Das Hörstück können Sie hier nachhören.

Ovalaroma

Klangkunst von Markus Popp

Idee, Komposition und Realisation: Markus Popp

Sprecher: Vlatka Alec und Markus Popp

Produktion: SWR 2018

Länge: 55'10