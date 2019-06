Der Komponist Helmut Oehring wuchs in einer gehörlosen Familie auf (picture-alliance/ dpa / Daniel Naupold)

Eurydike in der Unterwelt: verdammt durch Orfeos Blick, schaut sie hinter die Grenzen von Kommunikation. Der Komponist Helmut Oehring schichtet Perspektiven fiktiver wie realer Eurydikes: Die Trauernde in Monteverdis Oper "L’Orfeo" und in Joseph Conrads Roman "Heart of Darkness", eine gehörlosen Musiktheater-Performerin und gehörlose Geflüchtete aus dem Nahen Osten. Ihre Berichte bezeugen parallele Realitäten: Diesseits und Jenseits von Heimat/Fremde, Klang/Stille, Lieben/Verlieren. Audiovisuelle Utopie. Mit Eurydikes Augen.

Ursendung

STOCKTAUB oder Eurydike und die unkontrollierbare Sehnsucht, den Himmel zu berühren

Von Helmut Oehring

Komposition, Regie und Realisation: Helmut Oehring

Textfassung und Dramaturgie: Stefanie Wördemann

Gehörlose Gebärdensolist*innen: Christina Schönfeld und Geflüchtete aus Syrien, Iran, Afghanistan und Kaschmir

Gebärdensprachdolmetscher*in: Uwe Schönfeld, Katja Werlich

Sprecher: Joscha Oehring, Helmut Oehring

Vokalsolist*innen: David Moss, Marena Whitcher, Aleksander Gabrys u.a.

Sound-Realisation, Klangregie, kompositorische Mitarbeit: Torsten Ottersberg (GOGH surround music production)

Ton: Torsten Ottersberg

Produktion: Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 53'30

Helmut Oehring, geboren 1961 in Ost-Berlin, ist international ausgezeichneter Komponist, Autor und Regisseur. 2011 erschien seine Autobiografie ‚Mit anderen Augen. Vom Kind gehörloser Eltern zum Komponisten’, die er 2015 fürs Radio adaptierte, aktuell arbeitet er am Drehbuch einer Kinofassung. Er ist Mitglied der Jury des Karl-Sczuka-Preises für internationale Hörspielkunst des SWR und der Akademien der Künste in Berlin und Dresden. 2015 erhielt er den Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie Musiktheater.