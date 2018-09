Innovativ, zeitgemäß, radiophon Kurzstrecke 77

Zusammenstellung: Barbara Gerland, Ingo Kottkamp, Marcus Gammel

Was hören Hunde? (imago / Schwörer Pressefoto)

Was hören Hunde? Der französische Radiomacher Felix Blume klemmt den Vierbeinern Mikros an die Ohren und schickt sie zum Lauschangriff.

Was sagt Casablanca? Die italienische Klangkünstlerin Anna Raimondo interviewt ihre Lieblingsstadt.

Was machen wir hier eigentlich? Ein Paar treibt auf dem Meer, beobachtet die Fischer und versteht sich selbst nicht mehr.

Die armen Fischer

Von Melanie Arns



Casablanca Tells

Von Anna Raimondo



Mutt Dog

Von Felix Blume





Außerdem:

Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.

Eine Wiederholung vom 27. August 2018.