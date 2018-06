Hörstück über eine Welt ohne Bilder Regular Measures

Von Alessandro Bosetti

Der Klangkünstler Alessandro Bosetti (Pierre Gondard)

Durch den komplett dunklen Raum schwirren Stimmen. Woher kommen sie? Von den Besucher*innen? Der Zermonienmeisterin? Aus den Lautsprechern? Und wer bin ich, jetzt, wo ich nur Stimme bin?

Die Versuchsreihe "Regular Measures" (regelmäßige Maßnahmen) erkundete die Entkörperung der Stimme. Der Klangkünstler Alessandro Bosetti erschafft dafür ein Universum aus flüchtigen Klangkreaturen, die in einem ewigen Kreislauf entstehen und vergehen.

Ursendung

Regular Measures

Computersteuerung: Alessandro Bosetti, Benjamin Serdani

Stimme aus dem Off: Marina Kern

Mit: Bruno Besana, Steve Corcoran, Alexander Garcia Duttmann, Ozren Pupovac, Ana Maria Cvitic, Felix Kubin, Daniel Muzyczk, Nathalie Singer, Elena Agudio, Federica Bueti, Sol Izquerdo de la Viña, Abhischek Nilamber, Ingo Kottkamp, Federico, Julia Tieke, Anna Masoner, Leo Asemota, Givan Bela, Meriem Berrada, Golo Föllmer, Knut Aufermann (stumm), Severin Schenkel, Claire Serres, Ella Ziegler, Vera Buhß, Thimo Herbst, Tarry O. Wieahn, Veronica Wüst, Anna Bromley, Reetta Toivanen, Yasmina Alquaisi, Christian Collet, Hannes Hoelzl, Mareike Maage, Dagmar Dahle, Esther Jiskot, Magdalena Kobzova, Anne Wellmer, Alexandre Babel, Elisabeth Hager, Stefanie Hoster, Michael Fesca, Birgit Oelschläger, Sara Piazza, Fredericke Schneider, Audrey Douanne, Olivier Lappert, Silvia Ploner, Anna Raimondo, Marina Kern



Aufgezeichnet im Rahmen von SAVVY FUNK, Teil von Every Time A Ear di Soun — dem Radioprogramm von documenta 14 und Deutschlandfunk Kultur, kuratiert von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Marcus Gammel



Mit freundlicher Unterstützung des Studio Euphonia, Marseille



Vielen Dank an Sandrine Ozerov, Grit Lieder, Marina Kern, Janine Mueller, Benjamin Serdani, Markus Wesphal, Martin Hirsch und Lucien Bertolina



Produktion: Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2017/2018



Länge: 52'04

Deutsche Fassung von "Regular Measures"

Veranstaltungsmitschnitt vom 21. April 2018, Theaterhaus Jena

Mit: Aaron Förderer, Sigrid Hansberg, Mara May, Philipp Reßin

Länge: 34’53

Alessandro Bosetti, 1973 in Mailand geboren, lebt als Radioautor, Komponist und Klangkünstler in Marseille. Für Deutschlandradio Kultur entstanden zahlreiche Stücke: 2007 "Gesualdo Translations", 2009 "arcoparlante"‚ 2011 "Spinoza und der Fisch", 2012 "Wörterberge", 2013 "Der Lügendetektor", zuletzt: "Minigolf" (2014–2016).