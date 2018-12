Hörstück über den Theaterregisseur Klaus Michael Grüber Das Theater muss durch Tränen gehen Hörspiel, 87 min Von Klaus Dermutz und Andrea Marggraf

Willem Menne (l.) und Gerd Wameling (r.) bei den Hörspielaufnahmen (Deutschlandradio - Sandro Most)

Regisseur Klaus Michael Grüber (1941–2008) suchte oft Spielorte außerhalb des Theaters. Seine Stücke spielten in Bühnenlandschaften, in denen der Mensch verloren schien, nach Halt suchte, die tragische Entfernung zwischen Kunst und Wirklichkeit zum Ausdruck kam.

Der Regisseur ist ein Mensch, der von der Schönheit erzählt, schreibt Klaus Michael Grüber (1941–2008) zu seiner Bérénice-Inszenierung 1984 in Paris. Legendär seine ‚Winterreise’ 1977 im Berliner Olympiastadion oder Brentanos ‚Rudi’ im alten Hotel Esplanade am Potsdamer Platz. Zusammen mit Malern wie Eduardo Arroyo und Gilles Aillaud erfand er Bühnenlandschaften, die von einem Universum erzählen, in dem die Menschen nach einem Halt suchen. Er plädierte dafür, den eigenen Mitteln stets zu misstrauen, keine Lösungen anzustreben. Viel eher solle eine Ahnung für die Tragik der Entfernung zwischen Kunst und Wirklichkeit geschaffen werden.

Das Theater muss durch Tränen gehen

Von Klaus Dermutz und Andrea Marggraf

Regie: Andrea Marggraf und Klaus Dermutz

Mit: Angela Winkler, Katharina Matz, Paul Burian, Willem Menne, Gerd Wameling

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 87'18

Eine Wiederholung vom 03.09.2017

Paul Burian, Gerd Wameling, Willem Menne und Kathrina Matz (v.l.n.r.) bei den Hörspielaufnahmen. (Deutschlandradio - Sandro Most)

Andrea Marggraf im Hörspielstudio (Deutschlandradio - Sandro Most)

Andrea Marggraf, 1959 in Berlin geboren, Hörfunkautorin und Regisseurin, Schauspieldramaturgin.

Klaus Dermutz, geboren 1960 in Judenburg (Österreich), Mitherausgeber der Reihe

"Edition Burgtheater" (2001–2009, mit Burgtheater-Direktor Klaus Bachler), Autor von Theaterbüchern über Andrea Breth, Klaus Michael Grüber, Christoph Marthaler, Peter Zadek u.a., Gesprächsband mit dem Maler Anselm Kiefer unter dem Titel "Die Kunst geht knapp nicht unter" (2010). Klaus Dermutz lebt in Berlin.