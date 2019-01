Der ägyptische Musiker Ahmed El Ghazoly (Foto: CTM Festival)

"Beim Handeln kannst du hartnäckig sein, weil der Andere verkaufen muss. Finanziell sind doch gerade alle am Tiefpunkt." Auf den Straßen Kairos beobachtet der ägyptische Musiker Ahmed El Ghazoly eine angespannte Gegenwart. In Gesprächen sucht er Kontakt zu den Menschen. Was beschäftigt sie? ‚Magma’ wirft Schlaglichter auf typische Figuren und Orte im heutigen Kairo. Die Nachwehen des arabischen Frühlings sind ebenso spürbar, wie die massive Überbevölkerung und wachsende gesellschaftliche Spannungen. "Magma" ist eines der beiden Preisträgerstücke des CTM Radio Lab 2018.

MAGMA

Von Ahmed El Ghazoly

Übersetzung aus dem Englischen und Textregie: Julia Tieke

Stimme: Christoph Gawenda

Textaufnahmen: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/CTM/ORF 2018

Länge: 43'39

Eine Wiederholung vom 23.03.2018

Ahmed El Ghazoly ist Multi-Instrumentalist, Produzent und Musiker. Unter dem Namen ZULI hat er die Underground-Musikszene Kairos maßgeblich geformt. Er ist Mitbegründer des Club VENT, der über die Grenzen Ägyptens hinaus Bekanntheit erlangte. Ahmed El Ghazoly lebt in Kairo.

CTM Festival 2019: 25. Januar – 3. Februar in Berlin

Das könnte Sie auch interessieren:



ASMR: Hörstück über Gänsehautklänge - Always here for you

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 08.02.2019)

Hörstück über Goldminen in Kolumbien und Spanien - Catábasis

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 22.02.2019)

Hörstück über Aktivismus in Mexiko - Love and Rage

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 15.03.2019)

Ruandas letzter Medizinmann - Sogokuru

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 22.03.2019)