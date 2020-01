Hörspiel: Was wissen wir schon vom Sterben? Dreileben Ein Hörspiel über das Sterben Hörspiel, 55 min Von Gernot Grünewald

Drei junge Schauspieler besuchen Menschen auf der Schwelle zum Tod. (picture alliance / ZUMA Press / Paul Bersebach)

"Für sein Hörstück ‚Dreileben’ schickt Gernot Grünewald drei junge Schauspieler*innen zu jenen, die es wissen müssen. Mehrere Monate lang besuchen sie Menschen auf der Schwelle zum Tod: eine Todkranke in ihrer Wohnung, eine Sterbende in einem Hospiz, einen Hochbetagten in einem Altenheim. Die jungen Besucher*innen hören zu und erzählen uns weiter: von wichtigen Momenten in den Lebensläufen, von der Diagnose der todbringenden Krankheit, von der Angst vor dem Tod, von den verbleibenden Momenten voller Freude. Und sie berichten über ihre eigenen Beziehungen zu den Sterbenden, über Besuche am Krankenbett und vom Moment der Todesmitteilung." (Lobende Erwähnung der "Hörspiel des Monats"-Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste).

Entstanden ist ein Hörspiel vom Sterben, das viel über das Leben erzählt.

Von: Gernot Grünewald

Mit: Marie Seiser, Cornelia Dörr, José Barros

Komposition: Daniel Spier

Ton: Nikolaus Löwe

Produktion: RBB/DKultur 2012

Länge: 54’36

Gernot Grünewald, geboren 1978 in Stuttgart, Schauspieler und Regisseur. 2011 Hauptpreis beim "Körber Studio Junge Regie" für das Theaterstück "Dreileben". Grünewald inszeniert u.a. am Jungen Theater Göttingen, Schauspielhaus Wien, Theater Heidelberg, Theater Bremen, Schauspiel Frankfurt und am Deutschen Theater Berlin. Für seine Inszenierung "Palmer – Zur Liebe verdammt fürs Schwabenland" am Landestheater Tübingen war er für den FAUST-Preis 2015 nominiert. Mit der Produktion "kindersoldaten" am Theater Bremen war er 2015 zu den Lessingtagen und zum Festival "Augenblick mal!" nach Berlin eingeladen. Das Projekt "ankommen", mit unbegleiteten Flüchtlingen am Thalia Theater realisiert, wurde 2016 mit dem Kurt-Hübner-Regiepreis ausgezeichnet.