Hörspiel: Was macht eigentlich ein Betonflüsterer? Der Betonflüsterer Schwerpunkt: Stimme & Körper Freispiel, 14 min Von Jan Bolender

(Foto: Jan Bolender)

Wolfgang, Betonflüsterer, tritt mit seiner Stimme in eine besondere Verbindung mit Sichtbeton. Er arbeitet mit Gefühlen, wo andere mit dem Presslufthammer scheitern.

Regie und Ton: der Autor

Mit: Jan Filkorn, Helena Sofia Coutinho

Musik: Johannes Meyerhöfer

Produktion: Autorenproduktion 2018

Länge: 14'18

Jan Bolender (Foto: Privat)Jan Bolender, geboren 1978 in Mainz, studierte Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Mainz sowie Film- und Fernsehregie an der Hamburger Media School. Er ist Filmemacher, Bildender Künstler, Theaterautor und Hörspielmacher – während der einen Hälfte des Jahres. Während der anderen Hälfte arbeitet er als Betonverschönerer auf Baustellen in ganz Deutschland und verdient dort das Geld, das er als Künstler braucht.

Wolfgang kann mit Beton sprechen, doch seine Frau Daniela kann ihn eines Tages nicht mehr verstehen. Mehr dazu hier:

(EyeEm / Dina Issam)