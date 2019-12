Hörspiel über einen berühmten unglücklich Liebenden Die Leiden des jungen Werther (1/2) Hörspiel, 91 min Von Johann Wolfgang von Goethe Werther wendet sich vom Stadtleben ab, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln und eine unglückliche Liebe hinter sich zu lassen. Auf dem Land verliebt er sich in Lotte, die aber einem anderen, Albert, versprochen ist.

Die Zeichnung von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) zeigt den Dichter in seinem Arbeitszimmer. (picture-alliance / dpa)

Werther wendet sich vom Stadtleben ab, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln und eine unglückliche Liebe hinter sich zu lassen. Auf dem Land verliebt er sich in Lotte, die aber einem anderen, Albert, versprochen ist. Werther flieht in den diplomatischen Dienst, findet dort keine Erfüllung und kehrt ins Dorf zu dem mittlerweile verheirateten Paar Lotte und Albert zurück.

Die Leiden des jungen Werther (1/2)

Von Johann Wolfgang von Goethe

Bearbeitung: Manfred Hess

Regie: Christiane Ohaus

Mit: Werner Wölbern, Florian von Manteuffel, Stephanie Schönfeld, Marc Oliver Schulze, Lisa Wildmann, Viktor Tremmel, Jan Krauter, Ilona Fritsch-Strauß, Klaus Hemmerle

Komposition: Michael Riessler

Musik: Rafal Zambrzycki-Payne, Shin-Hye Park, Michael Maria Kasper

Ton: Roland Grosch und Martin Vögele

Produktion: RB/HR/RBB 2010

Länge: 89'29

Den zweiten Teil senden wir am 26. Dezember 2019, um 18.30 Uhr