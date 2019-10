(Foto: Hila Flashkes )

Was tun Kommunisten und Kommunistinnen nach dem Ende der Geschichte? Nicola Nord sammelte Dokumente und Materialien von Anhängern der letzten großen Utopie des 20. Jahrhunderts und formt daraus das Doku-Märchen einer Vergangenheit, die unsere Zukunft hätte sein können. Aus der interstellaren Perspektive des 3. Jahrtausends blickt sie zurück auf die Zeit der großen politischen Utopien. Sie schafft Raum für das, was dem Schweigen nach dem Scheitern gesellschaftlicher Alternativen folgt: Der Beginn neuer Geschichten.

little red (play): herstory

Hörspiel von Nicola Nord

Regie: andcompany&Co

Mit: Bini Adamczak, Alexander Karschnia, Sascha Sulimma und Nicola Nord

Ton: Thorsten Weigelt

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008

Länge: 46'37

Anschließend:

30 Jahre Mauerfall – Moderatorin Annette Schäfer im Gespräch mit der Schriftstellerin, Journalistin, und Performerin Annett Gröschner über die Auswirkungen von Mauerfall und Wiedervereinigung auf die Frauen im Osten. Das Gespräch können Sie hier hören.

Nicola Nord, Theatermacherin, Performerin und Sängerin. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Frankfurt am Main, Künstlerinnen-Stipendium bei DasArts, Amsterdam. Sie gründete 2003 zusammen mit Alexander Karschnia und Sascha Sulimma das Kollektiv andcompany&Co. Sie realisieren Theater- und Musikprojekte, sowie Lesungen und Hörstücke: "Orpheus in der Oberwelt – Eine Schlepperoper" (WDR 2015) war Hörspiel des Monats April 2015 und erhielt im selben Jahr den Prix Europa. Zuletzt: "WARPOP MIXTAKE FAKEBOOK VOLXFUCK PEACE OFF! Schland Of Confusion" (WDR 2016). "little red (play): herstory" wurde 2006 zunächst als Bühnenperformance für das Theaterfestival "Freischwimmer" entwickelt.

Am Berliner HAU sind Ende Oktober 2019 verschiedene Arbeiten von andcompany&Co zu sehen. Mehr Informationen finden Sie auf der Hompage hebbel-am-ufer.de