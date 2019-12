. (www.imago-images.de)

"Nimm meinen Schädel in die Hand je eine Schläfe, und justier meinen Schlaf Richtung Süden, wo die Pole längst schmelzen, an den Kappen schon Schollen und das Land längs meiner weißen Angst heißt Antarktika, heiß wa?" Eine Stimme spricht intim, fast solipsistisch, manchmal unterbrochen von anderen Stimmen, Gegenreden, Du-Ansprachen. Die Stimmen und Berichte aus dem Land überlagern sich, verstummen und treten an anderer Stelle wie Echos und Erinnerungen wieder auf. Kopflandschaften und Kontinente schieben sich ineinander. Das Stück bewegt sich gekonnt zwischen den Genres, ist hochliterarisch wie unterhaltsam.

90° 0‘ 0‘‘ S

Hörspiel von Maren Kames

Musik und Regie: Milena Kipfmüller und Klaus Janek

Mit: Thomas Bading, Marina Frenk und Thorsten Schlopsnis

Produktion: Autorenproduktion für SWR 2019

Länge: 51'35

Anschließend:

Das Zusammentreffen von Sprache, Raum und Körper

Lene Albrecht im Gespräch mit Maren Kames über deren Hörspiele und Texte

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 32‘28