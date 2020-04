Hörspiel: Plötzlich der letzte Mensch auf der Welt Die Arbeit der Nacht Hörspiel, 56 min Von Thomas Glavinic

Eine Reise auf der Suche nach Lebenszeichen anderer Menschen. (EyeE,m / Rafiif Alnabiil)

Kann ein Mensch leben, wenn alle anderen Menschen verschwunden sind? Ihre Welt und ihre Dinge existieren noch: Straßen, Supermärkte, Bahnhöfe, alles leer. Jonas erlebt das. Er wacht nachts auf und entdeckt schrittweise, dass er vollkommen allein ist, nicht nur in Wien, der Stadt, die ihm vertraut ist, sondern womöglich überall. Allein auf der Welt!? Auch die Tiere sind verschwunden. Ist er der einzige Überlebende einer Katastrophe? Während er schlief muss etwas passiert sein. Auf der Suche nach Lebenszeichen anderer Menschen bricht er zu einer Reise durch ein ausgestorbenes Europa auf. Unendliche Einsamkeit. Ein Höllentrip ins eigene Ich.

Die Arbeit der Nacht

Von Thomas Glavinic

Hörspielbearbeitung und Regie: Ursula Scheidle

Mit: Markus Hering, Dorothee Hartinger, Bibiana Zeller, Hans Piesbergen

Komposition: Hans Platzgumer

Ton: Elmar Peinelt

Produktion: NDR/ORF 2014

Länge: 56'22

Thomas Glavinic, 1972 in Graz geboren, Autor. Er war als Werbetexter und Taxifahrer tätig und schreibt seit 1991 Romane, Essays, Erzählungen, Hörspiele und Reportagen. Er erhielt u.a. 2002 Friedrich-Glauser Preis, 2006 den Österreichischen Förderungspreis für Literatur. Sein Roman "Das bin doch ich" gelangte 2007 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. 2007 "Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar" für "Die Arbeit der Nacht". 2010 Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. 2012 Poetik-Professur an der Universität Bamberg. 2014 Sepp-Schellhorn-Stipendium. Romane zuletzt: "Der Jonaskomplex" (2016), "Gebrauchsanweisung zur Selbstverteidigung" (2017). Er lebt in Wien und Rom.