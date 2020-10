Hörspiel nach einem Theaterstück von Jon Fosse Sommertag Hörspiel, 75 min Nach Jon Fosse

Ein Haus an einem Fjord, ein Sommertag. Damals hat es geregnet, als die junge Frau ihren Mann zum letzten Mal zum Meer hinuntergehen sah. Ihre Freundin war zu Besuch als irgendwann die Suchmannschaft sein Holzboot fand und das Telefon klingelte. Immer wieder durchlebt die Frau diesen Tag, an dem der Mann trotz Sturm auf den Fjord rausfahren wollte und sie von Anfang an unruhig war. Immer wieder ging sie zum Fenster, hielt nach ihm Ausschau – bis heute tut sie das, sucht nach Antworten auf die offen gebliebenen Fragen. Eigentlich wollten beide glücklich werden fernab der Stadt, im eigenen Haus, doch dann fuhr er immer öfter, immer länger zum Fischen.

Die alte Frau beobachtet sich selbst als junge Frau, steht wartend neben ihr am Fenster. Gegenwart und Vergangenheit verschmelzen, der Verlust bleibt unerklärt.







Produktionsbilder

Sommertag

Nach Jon Fosse

Übersetzung aus dem Norwegischen: Hinrich Schmidt-Henkel

Regie: Ulrike Brinkmann

Mit: Monica Bleibtreu, Marina Galic, Lieselotte Rau, Katja Tippelt, Falk Rockstroh und Max Giermann

Vokalkomposition: Hilde Kappes

Ton: Lutz Pahl

Produktion: Deutschlandradio Berlin 2001

Länge: 75'17

Eine Wiederholung vom 06.05.2001