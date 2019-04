Hörspiel nach dem Roman von Siegfried Lenz Deutschstunde (1/2) Von Siegfried Lenz

"Die Freuden der Pflicht" lautet das Aufsatzthema in der Deutschstunde. Siggi Jepsen sitzt über seinem Heft und schreibt – nichts. Wo soll er beginnen? Sein Vater fällt ihm ein, der als Polizeiwachtmeister pflichtbewusst alle Vorschriften durchsetzte. Vor und nach 1933. Als ein Malverbot gegen den Maler Nansen verhängt wurde, konfiszierte er sogar weiße Leinwände. Für Siggi wird der Aufsatz zum Lebensbericht, zur Auseinandersetzung mit sich und der Vätergeneration.

Im Roman "Deutschstunde" hatte Lenz für die Figur des Nansen den Maler Emil Nolde vor Augen. Er orientierte sich an der Lesart der Biographie, die Nolde zum Opfer der Nazis machte. In letzter Zeit wurde sein Verhalten in dieser Periode der deutschen Geschichte aufgearbeitet und korrigiert. Emil Nolde, eigentlich Hans Emil Hansen, hatte sich zur nationalsozialistischen Ideologie bekannt und war ein aktiver Antisemit und Denunziant.

Deutschstunde (1/2)

Von Siegfried Lenz

Bearbeitung: Arthus C. Caspari

Regie: Bärbel Jarchow-Frey

Mit: Michael Maertens, Felix Leiberg, Hermann Lause, Werner Rehm, Thomas Vogt, Klaus Jepsen, Lieselotte Rau, Dörte Lyssewski, Uwe Bohm, Gerry Wolff, Hermann Ebeling, Norbert Schwarz

Komposition: Peter Kaizar

Ton: Rainer Czekalski

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1994

Länge: 76'00

Eine Wiederholung vom 25.12.1996

Das Hörspiel können wir aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht zum Nachhören anbieten.

Anschließend:

Geschichte geht in Geschichten auf

Michael Köhler über Siegfried Lenz

Produktion: Deutschlandfunk 2014

Länge: 11'25

Eine Wiederholung vom 07.10.2014

Siegfried Lenz wurde 1926 in Lyck/Ostpreußen (heute Ełk/Polen) geboren, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Nachkriegsliteratur. 1951 erschien sein Debütroman "Es waren Habichte in der Luft". Er hat 15 Romane und zahlreiche Erzählungen veröffentlicht, u.a. 1955 den Kurzgeschichtenband "So zärtlich war Suleyken". Lenz starb 2014 in Hamburg.

Den zweiten Teil senden wir am 22. April 18.30 Uhr

