Hörspiel: Hessische Familienserie aus den 60er Jahren Bei uns dehaam Däs Daschegeld / Die Mieterhöhung Von Robert Stromberger

Die Volksschauspielerin Lia Wöhr im Jahr 1982. In der Familienserie von 1964 spielt sie die Mutter. (picture alliance / United Archives/Impress)

Die Archive des Hessischen Rundfunks bergen unterhaltende Schätzchen aus den frühen Sechziger Jahren. Clarisse Cossais hat gestöbert und zwei weitere Folgen aus dem hessischen Familienleben gefunden. Heute geht es um Geld.

Die Kinder stacheln aus nicht ganz uneigennützigen Gründen Mutter und Oma an, ein Taschengeld für sich zu fordern. Musizierende, feierwütige Nachbarn machen Oma und Opa das Leben schwer. Opa leidet wie ein Hund bis ihm endlich eine List einfällt.

Bei uns dehaam

Aus dem Leben einer hessischen Familie

Däs Daschegeld / Die Mieterhöhung

Von Robert Stromberger

Vorgestellt von Clarisse Cossais

Mit:

Däs Daschegeld

Danielo Devaux, Marianne Steinbrenner, Günter Mange, Marianne Bürgel, Joseph Offenbach, Lia Wöhr, Liesel Weicker, Werner Klein, Reno Nonsens, Josef Wageck und Egon Zehlen

Die Mieterhöhung

Danielo Devaux, Marianne Steinbrenner, Günter Mange, Marianne Bürgel, Joseph Offenbach, Lia Wöhr, Otto Stern, Liesel Weicker, Sophie Cossaeus, P. Walter Jacob, Irene Mohler, Hilde Nocker, Henny Reinheimer, Hermann Josef Butz, Alexander Helfmann, Otto Knur, Carl Rühl, Robert Seibert, Josef Wageck und Egon Zehlen

Ton: Werner Krumm

Produktion: HR 1963/1964

Länge: 56’31

Robert Stromberger (hr / Kurt Bethke)Robert Stromberger (1930-2009), war ein gebürtiger Darmstädter und Volksschauspieler. Als Dramatiker schrieb er zunächst Mundart-Volksstücke für den hessischen Rundfunk, später die erfolgreichen Fernsehserien "Diese Drombuschs" und "Die Unverbesserlichen".