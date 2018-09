Hörspiel: Ein Internat in der DDR Die Russische

Von Ines Geipel

Linda Olsansky (Deutschlandradio / Jonas Maron)

Einmal im Jahr ist Tag der Neuen, auf den das ganze Internat wartet, um das Lachen der Mädchen zu hören. Schon bald werden auch sie sich an den eintönigen Tagesablauf gewöhnt haben. Nachts lernen die Mädchen das Zivile zu verteidigen, mit Gasmasken hetzen sie durch die Wälder. Die Russische läuft übers Feld, den Bäumen zu, in die schwarzen Abhänge des Waldes hinein. Blicke aus verschlossenen Fenstern folgen ihr. Eines Nachts ist sie verschwunden.

Die Russische

Von Ines Geipel

Regie: Christiane Ohaus

Komposition: Christoph Grund

Mit: Linda Olsansky, Cathlen Gawlich, Christine Schorn, Martin Seifert

Ton: Andreas Narr, Eugenie Kleesattel

Produktion: Deutschlandradio Berlin/SR 2002



Länge: 87'16

Eine Wiederholung vom 05.05.2002