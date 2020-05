(EyeEm / Loong Kae Chong)

Alles scheint wie immer: der Wind in den Bäumen, die Vögel, ein Hund in der Ferne. Aber es ist viel zu still, keine Menschenseele weit und breit. Statt in Panik zu geraten, richtet sich die Protagonistin im Radiostudio der Universität ein und sendet. Vielleicht ist da draußen jemand, dem es ähnlich geht? Die Tage und Wochen verstreichen, und die Radiosendung wird zunächst zur Routine, dann zu einem Tagebuch, zu einem Gesprächspartner in einer scheinbar ausweglosen Situation. Doch wie lange kann man senden, ohne etwas zu empfangen?

"Nordlichter" ist ein Stück über die Einsamkeit der Sendenden und die Sehnsucht, gehört zu werden.

Nordlichter

Von Christina Baron

Regie, Stimme, Ton: die Autorin

Sprecher*innen: Gesa Luisa Bering, Ludwig Müller

Dramaturgie: Bettina Rychener

Produktion: Bauhaus Universität Weimar 2014

Länge: 50'57