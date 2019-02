ASMR: Hörstück über Gänsehautklänge Always here for you Klangkunst, 43 min Von Claire Tolan Wenn Geräusche Kribbeln auslösen. In einer Versuchsanordnung werden die Hörer geheimnisvoller Sounds mit Hilfe modernster Spionagetechnik überwacht.

Eine junge Frau verfolgt die Sendung "Gentle Whispering" (Sanftes Flüstern) auf einem YouTube Kanal. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Geflüsterte Botschaften, klackende Fingernägel, eine sanft zerknüllte Chipspackung – bei manchen Menschen erzeugen diese Geräusche ein angenehmes Kribbeln in Kopf und Wirbelsäule. Das Phänomen heißt ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response).

In einer Versuchsanordnung überwacht Claire Tolan die Hörer dieser geheimnisvollen Sounds mit Hilfe modernster Spionagetechnik. "Always here for you" war eines der beiden Gewinnerstücke des CTM Radio Lab 2015.

Die Installation "Always here for you" von Claire Tolan beim Radio Lab des CTM Festivals (Claire Tolan)

Always here for you

Von Claire Tolan

Regie: Ingo Kottkamp und Claire Tolan

Mit: Bettina Kurth

Produktion: Deutschlandradio Kultur/CTM Festival/Goethe Institut/ORF musikprotokoll im steirischen Herbst/Ö1 Kunstradio/ICAS-ECAS International Cities for Advanced Sound 2015

Länge: 44'34

Claire Tolan, geboren in den USA, ist Radiomacherin und Computeraktivistin. Einmal wöchentlich präsentiert sie ihre ASMR-Sendung "You Are Worth It" im Berliner Community Radio.

CTM Festival 2019: 25. Januar – 3. Februar in Berlin

Anschließend:

Kribbeln im Kopf – Das unerforschte Phänomen ASMR (Kurzfassung)

von Christian Möller

Das könnte Sie auch interessieren:

Klangkunst: Hörstück über Goldminen in Kolumbien und Spanien - Catábasis

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 22.02.2019)

Hörstück über Aktivismus in Mexiko - Love and Rage

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 15.03.2019)

Ruandas letzter Medizinmann - Sogokuru

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 22.03.2019)