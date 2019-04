Jede Taste wird einmal gespielt und dann markiert (Foto: Julia Tieke)

"Hofmann Oriental" steht auf einem Klavier in Beirut, das Vierteltöne wiedergeben kann, charakteristisch für arabische Musik. Es wurde 1954 in Wien gebaut, nach Plänen von Abdallah Chahine, der jahrzehntelang an Prototypen getüftelt hatte.

"Comma" heißt die Software, mit der der britische Musiker Khyam Allami etwas Ähnliches für digitale Musik erreichen will: Viertel- und Mikrotöne individueller stimmen.

Die Diskussion um die vielfältige Stimmung arabischer Musik reicht von der Kairoer Musikkonferenz 1932 bis zum Berliner CTM Festival 2019.

Ursendung

Eine Frage der Stimmung

Klangkunst von: Khyam Allami und Julia Tieke

Produktion: SAVVY Contemporary / CTM / Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: ca. 54'30

Khyam Allami (Johanne Issa)Khyam Allami, geboren 1981 in Damaskus, aufgewachsen in London, ist ein irakischer Oudspieler, Komponist, Toningenieur und Labelbetreiber.

Julia Tieke (Deutschlandradio / Bettina Straub )Julia Tieke, geboren 1974, Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Regisseurin. Projektleiterin der Wurfsendung von Deutschlandfunk Kultur.