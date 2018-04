Zeitmanagement Design your time!

Von Johanna Rubinroth und Tanja Krüger

Wie mit der Zeit umgehen? (picture-alliance / dpa )

In Kursen und Bestsellern werden die Methoden des Zeitmanagements als einfach und effizient gepriesen. Helfen sie wirklich, Stress und Leistungsdruck abzubauen? Während der Coach in einem Kurs predigt, erleben wir die Gedanken der Teilnehmer: Agnes, eine in ihre Pflichten verstrickte Rentnerin, träumt von einer Reise in die Wüste, die Journalistin Hanna weiß trotz eifriger Suche nach der Work-Life-Balance nicht mehr, wo ihr der Kopf steht.

Regie: Sven Stricker

Mit: Mit Carmen Maja Antoni, Karoline Schuch, Heikko Deutschmann, Fabian Busch und Felix von Manteuffel

Ton: Bodo Pasternak

Produktion: RBB 2016



Länge: 29'45

Johanna Rubinroth, 1975 in Polen geboren, Autorin für Rundfunk und Fernsehen. Emigrierte 1984 mit ihren Eltern nach West-Berlin. Studierte Theaterwissenschaft, Schauspiel und Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Features zuletzt: "Die Oderflut in Polen" (Dlf 2013) und "Plötzlich Jüdin" (Dlf 2014).

Tanja Krüger, geboren 1968 in Norddeutschland, seit 1989 in Berlin. Abgeschlossenes Grafik-Studium am Lette-Verein, später Diplom in Produkt-Design an der UdK. Neben ihrer Tätigkeit als Designerin arbeitet sie beim Fernsehen als Grafikerin, Kamerafrau und als Autorin für TV und Radio.