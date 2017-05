Ursendung | Liebe zwischen Generationen Schwanengesänge

Von Fabrice Melquiot

Alter schützt vor Liebe nicht (Deutschlandradio / Dominik Schottner)

Anna wacht neben Bogdan auf. Eigentlich sollte er ihr Wohnzimmer streichen. Ein gewöhnlicher One-Night-Stand. Fast. Denn Anna könnte Bogdans Großmutter sein.

Sie will den jungen Mann schleunigst vor die Tür setzen, doch der macht nicht mit. Will erstmal Kaffee trinken. Die ehemalige Opernsängerin und der polnische Maler werden ein Paar. Nach drei Monaten möchte Anna den neuen Freund ihrem Ex-Mann André vorstellen.

Wir senden die Studiofassung des beim Festival "Primeurs" vorgestellten live-Hörspiels.

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Tatja Seibt, Oliver Urbanski, Wolf-Dietrich Sprenger

Komposition: Thom Kubli

Musikalische Ausführung: Valentin Butt (Bayan)

Ton: Burkhard Pitzer-Landeck

Produktion: SR/Deutschlandradio Kultur 2016

Länge: 54'17

(Ursendung)

Fabrice Melquiot, 1972 in Modane (Savoyen) geboren. Schauspieler und Autor von Theaterstücken und Hörspielen, Mitbegründer des Autorenkollektivs La Coopérative d’L'Ecriture und Regisseur. Seit 2012 leitet er das Kinder- und Jugendtheater Am Stram Gram in Genf. Erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2008 den Prix du Jeune Théâtre der Académie Française für sein Gesamtwerk, das bislang rund 50 Stücke für Kinder und Erwachsene umfasst. Bisher auf Deutsch: "Der Gesichtswäscher" (SR 2004) und "Als ich Charles war" (SR/Deutschlandradio Kultur 2014). Für "Schwanengesänge" wurde Melquiot mit dem Autorenpreis des Festivals "Primeurs" 2016 ausgezeichnet, wo sein Stück als SR-Live-Hörspiel urgesendet wurde.

Fotos der SR-Live-Aufführung von "Schwanengesänge" (Fotograf: Oliver Dietze)