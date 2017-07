Ursendung | Gelebte Geschichte Amazonen der Roten Armee

Sowjetische Frauen während des Zweiten Weltkriegs

Von Antje Leetz und Charlotte Misselwitz

Pilotinnen des 46. Gardefliegerregiments, unter dem Namen "Nachthexen" bekannt geworden, studieren die Karten vor einem Einsatz. (Quelle unbekannt - über Antje Leetz)

Aus dem brandenburgischen Tröbitz ist eine Geschichte aus den letzten Kriegstagen bekannt: Ein Offizier der Roten Armee soll die Dorfbewohner gezwungen haben, typhuskranke Juden aufzunehmen. Das Besondere: Der Offizier war eine Frau.

Eine Million junger sowjetischer Frauen haben im Krieg gekämpft. Beim Betrachten alter Fotos entdecken die beiden Autorinnen, dass sie widersprüchliche Vorstellungen von den Frauen dieser Zeit haben. Wo die Ältere Weiblichkeit und Stärke sieht, denkt die Jüngere an Geschichten über Gewalt, die ihre Großmutter über die Rote Armee erzählt hat.

Im heutigen Moskau suchen die beiden bei ehemaligen Rotarmistinnen und ihren Enkelinnen nach Antworten.

Pilotinnen des 46. Gardefliegerregiments ("Nachthexen") während einer Ruhepause. (Quelle unbekannt - über Antje Leetz)

Regie: Roman Neumann

Mit: Marija Mauer, Simone Kabst, Luise Lunow, Bernd Hörnle und den Autorinnen

Ton: Jean-Boris Szymczak

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 52'48



(Ursendung)

Ausschnitt:

Antje Leetz, geboren 1947 in Frankfurt/Main. Herausgeberin, Übersetzerin und Rundfunkautorin mit Thema Russland. Zuletzt: "www.anticapitalist.ru – Junge Linke in Russland" (DLF 2016).



Charlotte Misselwitz, geboren 1976 in Ost-Berlin. In Print und Radio behandelt sie Themen zwischen Ost und West, Israel, Palästina, Russland oder der Ukraine, außerdem schreibt sie zur Zeit ihre Dissertation. Zuletzt: "Der Atlas der Katakomben" (NDR/DLF 2015).