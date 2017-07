Rassismus – Gestern und Heute Das Pogrom von Hoyerswerda: Eine Reise in die Gegenwart

Von Sebastian Dörfler und Julia Fritzsche

Siegreicher Mob: Applaudierende Jugendliche beim Abtransport der Asylbewerber in Hoyerswerda (imago / Detlev Konnerth)

Im September 1991 greifen Neonazis ein Wohnheim für ausländische Vertragsarbeiter und ein Flüchtlingswohnheim in der sächsischen Stadt Hoyerswerda an. Die Anwohner applaudieren.

Die Polizei schreitet nicht ein, sondern eskortiert die Geflüchteten in Bussen aus der Stadt. Neonazis erklären Hoyerswerda zur "ersten ausländerfreien Stadt". Das Feature erinnert an diese "Urszene rassistischer Gewalt" im gerade wiedervereinigten Deutschland. Heute ist die rassistische Mobilisierung so stark wie damals.

Julia Fritzsche, geboren 1983 in München, ist Juristin und Autorin. Sie schreibt Radiofeatures, Texte und Fernsehbeiträge zu gesellschaftspolitischen Themen.

Sebastian Dörfler, 1982 in Nürnberg geboren, Journalist für Funk und Print. Hat Politik studiert und war danach Volontär an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Lebt in Berlin.

Gemeinsam u.a.: "Rebel Cities" (BR 2013) und "Austerität tötet" (BR 2014).