Radio Swamp Tour durch die amerikanischen Südstaaten Im Trump-Sumpf

Von Małgorzata Żerwe und David Zane Mairowitz

"Legen wir den Sumpf trocken" – das war Donald Trumps Wahlkampfslogan. Wir fahren mit dem Mikrofon durch Trumps Sumpf, die Südstaaten der USA, wo der jetzige Präsident massenweise gewählt wurde.

Ist "Swamp Country" wirklich der Nährboden für Kreationisten, Rassisten und Feinde des Gesundheitssystems? In den Kleinstädten und ländlichen Enklaven von Alabama, Mississippi, Louisiana und Georgia treffen wir sie – die ganz normalen Trump-Wähler.

David Zane Mairowitz, geboren 1943 in New York, schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Features. Małgorzata Żerwe, geboren 1954 in Lublin. Redakteurin für Radio Gdansk.

Regie: die Autoren

Mit: Leslie Malton

Ton: Bernd Friebel

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 54'23

Ursendung



(Wiederholung am 23. Oktober 0.05 Uhr)

David Zane Mairowitz, geboren 1943 in New York. Lebt in Avignon und Berlin. Schreibt Theaterstücke, Kurzgeschichten, Hörspiele und Features: "Das FBI und ich. Kommunistenjagd im amerikanischen Radio" (DLR Berlin 2004), "Geris radikale Abenteuer oder Eine Rote Mutter in New York" (DKultur 2009).

Małgorzata Żerwe, geboren 1954 in Lublin. Kulturredakteurin für Radio Gdansk; vielfach ausgezeichnete Feature-Autorin in Polen.

Beide produzieren auch gemeinsam Features: "Balkankriege in Queens" (DLF/SWR 2013), "Kafka Unchained" (DLF/ORF 2014, erhielt den Prix Marulić 2015). Zuletzt: "Kaczynskiland. Wie polnische Geschichte umgedeutet wird" (DLF/RB 2017).