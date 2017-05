Neue Autorenproduktionen Kurzstrecke 61

Feature, Hörspiel, Klangkunst

Zusammenstellung: Barbara Gerland, Ingo Kottkamp, Marcus Gammel

"Solange es regnet" - eines der Hörstücke heute (dpa/picture-alliance/Frank Rumpenhorst)

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor.

In der "Kurzstrecke" präsentieren wir heute unter anderem:

Solange es regnet

Von Sebastian Hocke

Traumfrau gesucht

Von Annette Scheld

Les Passagers

Von Emilie Mousset

Thinking about something I don't know

Von Martin Daske

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke

Produktion: Autoren/Deutschlandradio Kultur 2017

Länge: 54'30



(Wdh. vom 24.04.2017)

Die Sendung Kurzstrecke sucht Autorenproduktionen aus den Genres Hörspiel, Feature und Klangkunst. Nähere Informationen dazu hier:

https://kurzstrecke.deutschlandradio.de/login