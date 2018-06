Kriminalhörspiel: Kapitalflucht Norwegian Wood

Von Ulrich Land

Eine Fabrikantenfamilie, die mit Designer-Stühlen reich geworden ist (imago / Nadine Ginzel)

Claus Listerkamp versucht Kapital aus seiner inzwischen maroden Firma zu retten. Dazu gehört ein wertvolles Aktienpaket, das er in seiner ehemaligen Villa gebunkert hat. Felix, jüngstes Mitglied der Unternehmerfamilie, die mit Designer-Stühlen reich geworden ist, soll die Wertpapiere heimlich in das Ferienhaus der Familie nach Norwegen schaffen. Che, Felix‘ Onkel, will die Firma retten und ist ihm auf den Fersen.

Das Kriminalhörspiel können Sie hier nachhören.

Norwegian Wood

Regie: Angeli Backhausen

Mit: Enno Hesse, Shenja Lacher, Reiner Schöne, Lisa Werlinder, Arvid Assarsson und Ulrich Land

Ton: Rieke Wiebelitz

Produktion: WDR 2017



Länge: 49'05

Ulrich Land, geboren 1956 in Köln, studierte Germanistik, Geografie, Philosophie, seit 1987 freier Autor. Er schreibt Erzählungen, Romane, Reportagen, Essays, Theaterstücke und Lyrik. Schwerpunkt seines Schaffens sind Formate für das Radio, über 40 Hörspiele und mehr als 60 Radiofeatures hat er verfasst, außerdem ist er Dozent für Creative Writing. Deutschlandradio produzierte von ihm "Krupp, wie er sich auf Capri ergeht" (2005), "Ins Gras gebissen" (2006), "Vernagelt" (2008), "Rheinsberger Restlaufzeit" (2011) und "Häuserkampf" (2015). Sein Roman "Lolitas späte Rache" erschien 2016. Der Autor lebt in Freiburg.