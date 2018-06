Hörspiel über die Welt im Kopf eines Alzheimerkranken Variationen über das Kraepelin Modell

Der Schauspieler Matthias Brenner bei der Hörspielproduktion (Deutschlandradio / Sandro Most)

"Eine Welt ohne Erinnerung, ist wie die Wand in diesem Zimmer. Kahl", sagt der alte Mann, der seinen eigenen Sohn nicht mehr kennt. "Wir müssen uns daran erinnern, dass wir Individuen sind, Feldwebel. Vor allem. Menschen. Die lieben. Die kulturelle Interessen haben. Lieben Sie die Kunst, Feldwebel?" Carnevalis Variationen’ ergründen die Welt im Kopf eines Alzheimerkranken. Hinter dem Gedächtnisverlust zeigt sich eine verstörende Realität, in der es kein Vergessen gibt.

Sabine Heymann (Übersetzung), Davide Carnevali (Autor) v.lks. (Deutschlandradio / Sandro Most)

Jürgen Holtz (Deutschlandradio / Sandro Most)

Übersetzung: Sabine Heymann

Bearbeitung und Regie: Ulrike Brinkmann

Mit: Jürgen Holtz, Matthias Brenner und Heikko Deutschmann

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur/SR 2010



Länge: 53'14



Eine Wiederholung vom 19.05.2010

Davide Carnevali, 1981 in Mailand geboren. Autor, Publizist, Übersetzer. Deutschlandradio Kultur wählte das Stück 2009 beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens zum besten "Theatertext als Hörspiel". Carnevalis Stücke wurden oft ausgezeichnet. 2014 erhielt "Arabische Frau, das Meer betrachtend" den "Premio Riccione per il Teatro". Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Sweet Home Europa" (2011). Er lebt in Barcelona und Berlin.