Hörspiel nach Jack London Die Zwangsjacke

Folter und geistiger Widerstand

Von Jack London

Der US-amerikanische Schriftsteller Jack London (1876-1916) (picture-alliance / dpa)

Darell Standing, ehedem Professor an der Berkeley-Universität, sitzt in einer Todeszelle von San Quentin. Er soll einen Kollegen ermordet haben. Im Gefängnis wird er in eine Zwangsjacke gesteckt, verhört und gefoltert.

Darrel soll zum Reden gebracht werden. Er lernt das Martyrium auszuhalten, indem er sich von seinem Körper "abspaltet". Kraft seiner Gedanken wandert er durch Raum und Zeit zur Unsterblichkeit.





Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch: Ilse Winger und Erika Kaiser

Bearbeitung und Regie: Kai Grehn



Die Darsteller und ihre Rollen:

Sebastian Blomberg als Darell Standing

Carlo Ljubek als Direktor Atherton

Samuel Finzi als Ed Morrell

Christian Grashof als Jake Oppenheimer

Vincent Leittersdorf als Captain Jamie

Pascal Lalo als Doktor Jackson

Lars Rudolph als Red

Maximilian Brauer als Cecil Winwood



Komposition: Tarwater

Ton & Technik : Alexander Brennecke und Christoph Richter

Regieassistenz: Gerald Michel

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 81'41



Eine Wiederholung vom 13.11.2016

Jack London, alias John Griffith Chaney, 1876 in San Francisco geboren, war Schriftsteller, Journalist, Goldgräber, Matrose, Tramp u.v.m. Er gehört zu den berühmtesten Autoren der USA. Engagierte sich mit seinen Essays und Reportagen und als Mitglied der Socialist Party für die sozial Schwachen in der Gesellschaft. International bekannt wurde London durch seine Abenteuerromane wie "Ruf der Wildnis", "Wolfsblut" und "Der Seewolf". 1950 entstand beim NWDR das mehrteilige Hörspiel "Ein Sohn der Sonne". Der Schriftsteller starb 1916 in Glen Ellen, Kalifornien. "Die Zwangsjacke" wurde kurz vor seinem Tod. veröffentlicht. Das Hörspiel ist auch als Hörbuch erschienen.