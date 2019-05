Schokoladenträume - Eine indigene Community zwischen Tradition und Gourmet Hype ( Łukasz Tomaszewski)

In der Sierra Nevada de Santa Marta tauchen Kolumbiens Anden in die Karibik. Die mit Regenwald überzogenen Berge sind das Refugium des Arhuaco-Stammes. Konquistadoren, Siedler und der Bürgerkrieg trieben die Arhuacos in die Abgeschiedenheit, wo sie ihre Kultur und die altertümliche Kakaosorte Businchari bewahren konnten. Europäische Gourmets und Sterneköche feiern die Weltklasse-Schokolade aus der wiederentdeckten Bohne und möchten die Produktion ausbauen. Die Arhuacos kämpfen für autonomen Handel nach Regeln des ökologischen Gleichgewichts.

Die indigene Community der Arhuacos bewahren eine alte Kakaosorte. (Łukasz Tomaszewski)

Ursendung

Schokoladenträume

Eine indigene Community zwischen Tradition und Gourmet Hype

Feature von Łukasz Tomaszewski

Regie: Beate Becker

Mit: Fabian Busch, Marian Funk, Max Hegewald, Sven Philipp, Michael Evers, Alexander Radszun, Adam Nümm, Manuel Harder

Ton: Michael Kube

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 54’25

Łukasz Tomaszewski, geboren 1982 in Minsk Mazowiecki, Polen, hat Politikwissenschaften in Berlin, Potsdam und Krakau studiert. Der Journalist lebt und arbeitet als Hörfunk-Moderator und Autor in Berlin und Köln. Seine Reportagen fokussieren gesellschaftliche und politische Umbrüche in Südamerika und Osteuropa. Zuletzt erschien sein Feature ‚Die spinnen die Europäer: Polens Justiz vor Gericht’ (WDR 2017).

Feature-Autor Łukasz Tomaszewski im Gespräch mit Stephanie Alvarez:

Von Schokolade und Selbstbestimmung - "Unser Konsum ist Kolonialismus"

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspielmagazin, 08.05.2019)