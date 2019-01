Klassentreffen von Ehemaligen der Regenbogenschule Münster: Christian, Daniel, Tobias, Carsten und Patrick (v.lks.) (Arne Schulz und Urs Spindler)

Als Zivi begleitete Autor Arne Schulz die Klasse 10b an der Regenbogenschule, einer Förderschule mit Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Wie sieht es zehn Jahre später aus? Was ist aus dem Duo Patrick und Christian geworden? Aus Carsten, der schon ein Praktikum als Lagerist gemacht hatte? Aus Daniel, der immer lachte, und aus Ömer, der Seele der Klassengemeinschaft? Von vielen Schülern fehlt jede Spur. Bis eine Nachricht von Ömer eintrifft: Einladung zum Klassentreffen.

Ursendung

Klassentreffen

Zehn Jahre nach der Förderschule

Feature von Urs Spindler und Arne Schulz

Regie: Giuseppe Maio

Mit: Jonas Minthe

Ton: Tobias Falke und Angelika Körber

Produktion: NDR/Dlf Kultur 2018

Länge: 54'20



Urs Spindler, geboren 1988 in Bielefeld, leitet das Redaktionsbüro "Die Brueder" in Hamburg. Mit Arne Schulz hat er früher in einer WG gewohnt - seit 2012 schreiben sie gemeinsam Radiofeatures, u.a. "Milaims Traum - Junge Kosovaren und die Sehnsucht nach Europa" (NDR 2013) und "Maria wird reisen" (NDR/RBB 2016).



Arne Schulz, 1987 in Münster geboren, arbeitet als Redakteur für Wirtschaft und Soziales für NDR Info. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg.